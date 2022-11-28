Как сейчас выглядит девочка-танцовщица из скандальных клипов

Восемь лет назад певица Sia и юная танцовщица Мэдди Зиглер покорили мир трогательным видео на песню Chandelier. Клип набрал больше 22 миллионов просмотров, а девочка получила восторженные отзывы и армию поклонников. После у Sia и ее маленькой музы было еще восемь совместных работ, каждая из которых тепло принималась публикой и критиками. Как сейчас выглядит юное дарование, покорившее своими танцами весь мир, смотрите в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из клипа Кадр из клипа

Мэдди Зиглер родилась в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Сейчас ей 20 лет: в красотке с длинными волосами трудно узнать ту самую девочку, которая поразила зрителей танцевальными па. Теперь Зинглер интересует несколько другая деятельность: она активно снимается в рекламных фотосессиях и для обложек журналов. Девушка также пытается строить актерскую карьеру: она уже сыграла несколько ролей второго плана, а также в 2020-м перевоплотилась в главную героиню в фильме «Мьюзик», где сыграла вместе с Кейт Хадсон.

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Режиссерский дебют Sia провалился в мировом прокате и получил разгромную критику. Картину ругали так сильно, что в итоге он был награжден статуэткой «Золотая малина». Вот только юную танцовщицу такой неудачный старт не смутил. Уже в 2021 году она засветилась в картине Стивена Спилберга «Вестсайдская история», и сейчас продолжает ходить по кастингам, надеясь заполучить роль мечты.

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В личной жизни у девушки тоже все складывается: Мэдди встречается с австралийским музыкантом Эдди Бенджамином. Пара не срывает своих чувств и активно делится совместными снимками в социальных сетях.

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Напомним, в карьере Зиглер не обошлось без скандалов: так, поклонники раскритиковали певицу Sia за клип Elastic Heart, в котором снялась Мэдди. Поклонники посчитали неправильным, что юная танцовщица появляется в одном кадре с обнаженным Шайей ЛаБафом.