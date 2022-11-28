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58 минут назад

Яна Рудковская осудила чрезмерное увлечение пластикой

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале раскритиковала зависимость от пластических операций.

Рудковская осудила чрезмерное увлечение пластикой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению звезды, сейчас девушки реже перебарщивают с хирургическими вмешательствами. «Я рада, что сейчас девушки понимают, что такой тяжелый филлеровский обвес — уже не модно, не стильно, не актуально. А «профиль Джоли» вообще пошлость», — написала Рудковская в личном блоге.

Как объяснила продюсер, раньше она наращивала ресницы и волосы, но со временем отказалась от этих процедур. «Губы, нос — ничего этого никогда не делала, даже ногти всегда свои были. Потому что быть естественно красивой лучше, чем переделанной красивой, переделанной до неузнаваемости», — считает супруга Евгения Плющенко.

Звёзды,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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