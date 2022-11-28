41-летняя супермодель снялась в "голом" платье на пляже

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала серию фотографий у бассейна на пляже. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

41-летняя модель уже несколько дней отдыхает в Бразилии. На новой фотографии модель позирует в «голом» изумрудном платье с разрезами. Образ она дополнила подвеской, браслетами и серьгами с драгоценными камнями, солнечными очками и коричневыми босоножками. Волосы модель распустила и позировала перед камерой без укладки и макияжа.