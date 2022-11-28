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39 минут назад

41-летняя супермодель снялась в "голом" платье на пляже

Газета.Ru

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала серию фотографий у бассейна на пляже. Снимками она поделилась в социальных сетях.

41-летняя супермодель снялась в "голом" платье на пляже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

41-летняя модель уже несколько дней отдыхает в Бразилии. На новой фотографии модель позирует в «голом» изумрудном платье с разрезами. Образ она дополнила подвеской, браслетами и серьгами с драгоценными камнями, солнечными очками и коричневыми босоножками. Волосы модель распустила и позировала перед камерой без укладки и макияжа.

Поклонники остались в восторге от новых снимков Алессандры Амбросио и написали в комментариях: «Безумно стильная и красивая», «Потрясающая фигура», «Бразильская красавица», «Красотка!», «Невероятная модель», «Как стать такой же красивой и стройной», «Идеал красоты», «Вот это бесконечные ноги», «Невероятно стильный образ», «А можно секрет молодости?»

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