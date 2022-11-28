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1 час назад

Бородина отреагировала на снимок Бритни Спирс с пошлым заявлением

Lenta.ruиещё 3

Российская телеведущая Ксения Бородина отреагировала на снимок американской поп-исполнительницы Бритни Спирс с пошлым заявлением. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

Бородина отреагировала на снимок Бритни Спирс с пошлым заявлением
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, Бородина подвергла критике новое фото певицы, на котором та позирует голой в ванной, прикрыв обнаженную грудь руками, а зону бикини — эмодзи в виде цветка.

Соцсети

«Почему у нее не отберут телефон? Ну она же явно не в порядке. Она говорила, что страдает, что дети не общаются. А после такого детям захочется общаться?!» — возмутилась она и отметила, что Спирс очень рано начала строить свою карьеру.

Вдобавок телезвезда заявила, что наркотики также повлияли на душевное состояние знаменитости. «Наркотики и такая популярность просто сгубили ее. Всегда она мечтала о семье и вот, что получила!» — высказалась она.

В марте Спирс объяснила причину размещения откровенных фото в соцсетях. В описании к новому снимку звезда заявила, что будет продолжать делиться подобными фотографиями вопреки негативной реакции общества. «Я показываю свое тело, поскольку я бунтарка и свободная женщина! Я пишу свое мнение заглавными буквами, потому что таким образом я подчеркиваю значимость этих слов», — рассказала она.

Звёзды,Ксения Бородина,Бритни Спирс,
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