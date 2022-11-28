Наталья Штурм рассказала о свадебном платье за миллионы и встрече с женихом

56-летняя певица Наталья Штурм собирается замуж. Подробности о предстоящем замужестве Штурм рассказала в беседе с «Московским комсомольцем».

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По словам певицы, выбрать свадебное платье ей было не просто. Ради этого она отправилась в Дубай. Теперь певица признается, что после многочасовых походов по магазинам и очень устала.

Наталья не ожидала, что процесс будет таким долгим, и к концу шопинга она уже будет чувствовать себя "как каракатица". Однако, количество красивых нарядов заставила звезду потерять дар речи.

В огромном выборе платье Наталья все рже нашла, потратив на него 4 миллиона рублей. Она заявила, что свадьба у нее бывает не каждый день и экономить на этом моменте она совсем не хочет, поэтому купила "невероятное платье".

Сам праздник планируется отмечать в Перу в начале следующего года в Перу.

«Мы с Альбертом путешественники и еще не были в этой загадочной стране. Мы легкие туристы: рюкзак за плечи, кроссовки, палки для ходьбы и вперед», — рассказала звезда.

По словам певицы, ее возлюбленный занимается бизнесом, который связан с экологией и геологией, а познакомились они в Танзании. Они жили в одном отеле на Занзибара и женщина наблюдала, как он каждый день расстилает огромное полотенце и лежит на пляже. Она заметила, что на покрывале были дорогие деликатесы и алкоголь, а к нему подходили люди из местного племени Масаи. Мужчина всех угощал, а они были счастливы.

В один из дней они познакомились и "решили не расставаться".