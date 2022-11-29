Бородина поела черную икру с руки и испугалась потерять подписчиков

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась роскошной едой из ресторана и испугалась потерять подписчиков. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Лента.ру Лента.ру

Знаменитость разместила в сторис ролик, в котором она запечатлена в полупрозрачном платье, держа горсть черной икры в руке. При этом ее образ дополняют кружевные белые манжеты и черные серьги.

«Сейчас все отпишутся от меня. Ем икру с руки», — с иронией подписала публикацию Бородина, демонстративно съев икру на камеру.