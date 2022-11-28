От клоунов до детей: чего боятся звезды

Фобии есть у всех. Даже у звезд! Пауки, высота, насекомые или мыши.Так что же может напугать звезд до полусмерти?

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Леонардо ДиКаприо

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Дикие медведи ДиКаприо не испугают, зато акулы — еще как! Селахофобия (или боязнь акул) появилась у актера во время отдыха в ЮАР. Он отправился в океан исследовать морских обитателей. Во время погружения на его команду напала акула. Хорошо, что подобные развлечения для туристов проводят в специальных подводных «клетках» и никто не пострадал. Однако на протяжении долгих десяти минут ДиКаприо остался почти наедине с грозным хищником, питающимся пробраться через прутья и забрать добычу. В конце концов акулу отогнали, актера подняли, но с тех пор он всячески избегает мест их обитания.

Джонни Депп

Коулрофобия (боязнь клоунов) — часто встречающийся страх жителей США. Этому во многом поспособствовал Стивен Кинг. После выхода на экраны первой экранизации романа «Оно» клоун Пеннивайз стал героем кошмаров детей и взрослых на многие годы.

Страх клоунов не обошел и Джонни Деппа. В одном из интервью он поделился, что боялся клоунов с детства. По его словам: самым пугающим становиться тьма, которая кроется под ярким гримом и нарисованной улыбкой. Во время съемок фильмов «Алиса в Стране чудес» и «Чарли и Шоколадная фабрика» Деппу было очень тяжело, ведь в обоих фильмах он играл героев с густо накрашенными лицами. Чтобы не сорвать съемки из-за панических атак, актер попытался избавиться от этой фобии: обклеил все стены дома постерами с клоунами и подолгу смотрел им в глаза.

Не повезло Джонни Деппу и на съемках «Суини Тодда». На съемочной площадке актер чуть ли не падал в обморок при виде искусственной крови, которой в фильме очень много. Из-за этого Тим Бертон, пошел на хитрость: заказал для съемок оранжевую кровь, которую потом раскрашивали на постпродакшене.

Леди Гага

Певица признавалась, что у нее случаются панические атаки рядом с маленькими детьми. Такой вид страха называется — педофобия. Гага довольно логично объяснила, почему малыши вызывают у нее такую панику. Все дело в карьере. Материнство навсегда изменило бы ее жизнь и поставило бы крест на творческой деятельности.

При этом она также боится телефонных разговоров. Все началось, когда ее большая любовь решил разорвать отношения прямо посреди телефонного разговора. Певица говорит, что до сих пор испытывает ужас, когда слышит телефонный звонок. О пережитом опыте она даже написала песню Telephone.

Чак Норрис

Всесильный Чак Норрис на самом деле не лишен слабостей. В частности, он не переносит алкоголь. Метилофобия связана с тяжелым детством Одинокого рейнджера. Отец Чака Норриса был автомехаником, много пил и в алкогольном приступе терроризировал семью. После развода родителей жизнь Чака Норриса стала спокойней, однако неприязнь к спиртному и пьяным людям осталась на всю жизнь.

Меган Фокс

Актриса Меган Фокс живет с очень редкой фобией — папирофобией. Она страх как боится порезаться бумагой. Это очень усложняет ей жизнь, потому что по долгу профессии ей приходится читать сценарии. Продюсеры, которые знают об этой особенности, присылают Меган сценарии с заламинированными страницами. В других случаях ей приходится просить близких прочитать ей текст или отдать его в переплет.

Мэттью МакКонахи