Саша Савельева впервые показала фото новорожденного сына

Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов воспитывают сына Леона. Сейчас мальчику 3 года. Супруги проделали долгий и сложный путь к родительству.

Фото: New Magazine New Magazine

Певица не скрывает, что долгое время не могла забеременеть, а появление на свет малыша стало самым долгожданным моментом. Звездные родители очень трепетно и ревностно относятся к сыну и до сих пор не показывают его лицо публике.

Накануне, в День Матери, артистка впервые поделилась фотографиями с новорожденным сыном. На новых снимках она приподнимает ножки малыша и целует его пяточки.

На другой фотографии она держит новорожденного кроху на уровне своего лица и смотрит с любовью на наследника.

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«Счастье», — коротко подписала публикацию артистка.

«Сашуля, ты прекрасна! Поздравляю!», «Все мамы мира испытывают это», «Дорогая Саша, Поздравляю вас с праздником», «Сашенька, счастливая», — пишут фолловеры.

Кроме того, Савельева поделилась своими детскими снимками и показала маму. Многие отметили, что знаменитость очень похожа на свою родительницу.

Напомним, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов вместе уже больше десяти лет. Долгое время пара пыталась стать родителями. Певица испытала неподдельную радость и счастье, когда, наконец, подарила сына супругу. Однако первый год в роли мамы тоже оказался весьма непростым.