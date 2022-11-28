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8 минут назад

Саша Савельева впервые показала фото новорожденного сына

New Magazine

Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов воспитывают сына Леона. Сейчас мальчику 3 года. Супруги проделали долгий и сложный путь к родительству.

Саша Савельева впервые показала фото новорожденного сына
Фото: New MagazineNew Magazine

Певица не скрывает, что долгое время не могла забеременеть, а появление на свет малыша стало самым долгожданным моментом. Звездные родители очень трепетно и ревностно относятся к сыну и до сих пор не показывают его лицо публике.

Накануне, в День Матери, артистка впервые поделилась фотографиями с новорожденным сыном. На новых снимках она приподнимает ножки малыша и целует его пяточки.

На другой фотографии она держит новорожденного кроху на уровне своего лица и смотрит с любовью на наследника.

New Magazine

«Счастье», — коротко подписала публикацию артистка.

«Сашуля, ты прекрасна! Поздравляю!», «Все мамы мира испытывают это», «Дорогая Саша, Поздравляю вас с праздником», «Сашенька, счастливая», — пишут фолловеры.

Кроме того, Савельева поделилась своими детскими снимками и показала маму. Многие отметили, что знаменитость очень похожа на свою родительницу.

Напомним, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов вместе уже больше десяти лет. Долгое время пара пыталась стать родителями. Певица испытала неподдельную радость и счастье, когда, наконец, подарила сына супругу. Однако первый год в роли мамы тоже оказался весьма непростым.

«Помню первые месяцы после рождения Леона — мне кажется, я была похожа на милого зомби. Кормление через каждые 3 часа тебе нельзя пропустить, проспать или придумать другие отговорки. Для меня оказалось это самым большим стрессом в первый год материнства, жить в таком графике… поверьте, прерванный сон можно сравнить смело с любым методом пытки», — рассказывала Савельева в социальных сетях.

Звёзды,Кирилл Сафонов,
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