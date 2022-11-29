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1 час назад

Кайли Дженнер установила в гостиной ель высотой с двухэтажный дом

Super.ru

Кайли Дженнер знает толк в зимних праздниках: с таким декором дома ощущение волшебства обеспечено как минимум на ближайший месяц. Светская львица заказала к Рождеству огромное живое дерево. В помещении массивная лесная красавица смотрится просто нереально. Елка настолько большая, что легко могла бы украсить городскую площадь и едва помещается в доме.

Кайли Дженнер установила в гостиной ель высотой с двухэтажный дом
Фото: Super.ruSuper.ru

В этом году выбран сдержанный декор: золотистые огоньки и классические разноцветные игрушки. К традиции наряжать рождественскую ель с удовольствием присоединились дочь и племянники девушки. Кайли не в первый раз страдает рождественской гигантоманией, но сложно ее за это осуждать. Действительно, если тратить, то на впечатления! Получилось роскошно, но дерево немного жаль, впрочем, уверены — после праздников оно отправится на переработку.

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