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1 час назад

Карина Каспарянц рассказала, как однажды пережила выкидыш

Super.ru

Девушка и ее избранник Воскан Маркарян сыграли красивую свадьбу в прошлом году, а в начале 2022-го случился выкидыш — беременность замерла. Карина Каспарянц решила поделиться переживаниями и выпустила ролик на YouTube, в котором осветила историю своей первой беременности. Как оказалось, гибель ребенка произошла спустя примерно два месяца после зачатия.

Карина Каспарянц рассказала, как однажды пережила выкидыш
Фото: super.rusuper.ru

По словам девушки, она была готова к чему угодно.

«Мы были в предвкушении начала новой жизни, но малыш выбрал иной путь… Его сердце перестало биться. Нам было сложно в это поверить и смириться с решением малыша. Но мы очень благодарны этой маленькой душе, что прожила во мне два месяца», — поделилась Карина в личном блоге.

Сейчас 26-летняя блогерша снова носит под сердцем малыша. Идет седьмой месяц беременности, и будущая мама чувствует себя хорошо.

Звёзды,Карина Каспарянц,
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