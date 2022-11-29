Карина Каспарянц рассказала, как однажды пережила выкидыш

«Мы были в предвкушении начала новой жизни, но малыш выбрал иной путь… Его сердце перестало биться. Нам было сложно в это поверить и смириться с решением малыша. Но мы очень благодарны этой маленькой душе, что прожила во мне два месяца», — поделилась Карина в личном блоге.