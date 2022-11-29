Карина Каспарянц рассказала, как однажды пережила выкидыш

Девушка и ее избранник Воскан Маркарян сыграли красивую свадьбу в прошлом году, а в начале 2022-го случился выкидыш — беременность замерла. Карина Каспарянц решила поделиться переживаниями и выпустила ролик на YouTube, в котором осветила историю своей первой беременности. Как оказалось, гибель ребенка произошла спустя примерно два месяца после зачатия.
По словам девушки, она была готова к чему угодно.
«Мы были в предвкушении начала новой жизни, но малыш выбрал иной путь… Его сердце перестало биться. Нам было сложно в это поверить и смириться с решением малыша. Но мы очень благодарны этой маленькой душе, что прожила во мне два месяца», — поделилась Карина в личном блоге.
Сейчас 26-летняя блогерша снова носит под сердцем малыша. Идет седьмой месяц беременности, и будущая мама чувствует себя хорошо.