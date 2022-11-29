Как выяснилось, за одно свое выступление певец просит 10 миллионов рублей. Эта информацию предоставило концертно-праздничное агентство PROCONCERT.

Если верить данным издания Forbes, суммарное состояние музыканта составляет 4,9 млн долларов (по нынешнему курсу 296 352 000 рублей). Также в одном из интервью Алене Жигаловой звезда призналась, что за один в поход бутик он тратит около 27 тысяч евро (1 704 000 рублей), что лишь подтверждает баснословный уровень дохода Киркорова.