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1 час назад

Стало известно, сколько зарабатывает певец Филипп Киркоров

Катерина Саломе

Тема гонораров российских звезд всегда актуальна. «ФедералПресс» рассекретил заработок народного артиста России Филиппа Киркорова.

Как выяснилось, за одно свое выступление певец просит 10 миллионов рублей. Эта информацию предоставило концертно-праздничное агентство PROCONCERT.

Кто получил мизерные гонорары за роли в культовых фильмах

Если верить данным издания Forbes, суммарное состояние музыканта составляет 4,9 млн долларов (по нынешнему курсу 296 352 000 рублей). Также в одном из интервью Алене Жигаловой звезда призналась, что за один в поход бутик он тратит около 27 тысяч евро (1 704 000 рублей), что лишь подтверждает баснословный уровень дохода Киркорова.

Ранее мы писали о том, что раскрыты гонорары Прилучного и Нагиева за один съемочный день.

Звёзды,Видео,Филипп Киркоров,
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