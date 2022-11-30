Глюкоза опубликовала пляжные фото в комбинезоне с разрезами

Фотографии в розовом комбинезоне с разрезами на груди и бедрах опубликовала певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка находилась на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с дочерью.