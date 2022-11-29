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1 час назад

Изменившийся до неузнаваемости Игорь Николаев вышел в свет с молодой супругой

Passion.ru

В Москве прошло открытие ГУМ-катка, которое посетили многие именитые гости. Среди них оказался певец Игорь Николаев с семьей. Правда, фанатам удалось узнать артиста только по молодой супруге рядом, так как сам исполнитель хита «Малиновое вино» сильно изменился.

Изменившийся до неузнаваемости Николаев вышел в свет с супругой
Фото: Passion.ruPassion.ru

Николаев вышел в свет с супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. Поклонники с интересом наблюдали за звездным семейством, и подметили, что певец сильно располнел. Он был в черной шапке, которую надвинул почти на глаза и черной дубленке. Фанаты постоянно перешептывались и обсуждали изменившегося кумира.

Боня показала изменившееся после гор лицо

На каток Игорь Николаев выйти не решился. А вот его супруга с дочерью с удовольствием надели коньки и немного покатались на льду, пока артист за ними наблюдал. После звездный отец не выпускал из рук наследницу, не спуская ее со своих рук.

Passion

Напомним, что Юлия Проскурякова недавно комментировала ситуацию, происходящую сейчас в их семье. По ее словам, Николаев действительно располнел, потому что склонен к набору веса, поэтому ему нужно постоянно за собой следить.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых поклонники Игоря Николаева заметили, что артист перестал скрывать седину.

Звёзды,Юлия Проскурякова,Игорь Николаев,
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