Изменившийся до неузнаваемости Николаев вышел в свет с супругой

В Москве прошло открытие ГУМ-катка, которое посетили многие именитые гости. Среди них оказался певец Игорь Николаев с семьей. Правда, фанатам удалось узнать артиста только по молодой супруге рядом, так как сам исполнитель хита «Малиновое вино» сильно изменился.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Николаев вышел в свет с супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой. Поклонники с интересом наблюдали за звездным семейством, и подметили, что певец сильно располнел. Он был в черной шапке, которую надвинул почти на глаза и черной дубленке. Фанаты постоянно перешептывались и обсуждали изменившегося кумира.

На каток Игорь Николаев выйти не решился. А вот его супруга с дочерью с удовольствием надели коньки и немного покатались на льду, пока артист за ними наблюдал. После звездный отец не выпускал из рук наследницу, не спуская ее со своих рук.

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Напомним, что Юлия Проскурякова недавно комментировала ситуацию, происходящую сейчас в их семье. По ее словам, Николаев действительно располнел, потому что склонен к набору веса, поэтому ему нужно постоянно за собой следить.