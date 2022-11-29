У 36-летней актрисы "Соседей" диагностирован рак молочной железы

У звезды «Соседей» Кейт Келти диагностирован рак молочной железы четвертой стадии. Об этом сообщает Daily Mail.
Метастазы оказались агрессивными и распространились на другие части тела Келти, включая лимфатические узлы, кровь и тазовые кости.
«Кейт потребуется химиотерапия каждые три недели до конца ее жизни, а также, возможно, лучевая терапия и хирургическое вмешательство», — рассказали организаторы фонда, которые собирают средства на лечение артистки.
Кейт Келти сыграла Мишель Скалли в сериале «Соседи». В 2008 году она завершила актерскую карьеру и освоила профессию юридического консультанта.