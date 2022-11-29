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36 минут назад

У 36-летней актрисы "Соседей" Кейт Келти диагностирован рак молочной железы

Газета.Ru

У звезды «Соседей» Кейт Келти диагностирован рак молочной железы четвертой стадии. Об этом сообщает Daily Mail.

У 36-летней актрисы "Соседей" диагностирован рак молочной железы
Фото: Газета.руГазета.ру

Метастазы оказались агрессивными и распространились на другие части тела Келти, включая лимфатические узлы, кровь и тазовые кости.

«Кейт потребуется химиотерапия каждые три недели до конца ее жизни, а также, возможно, лучевая терапия и хирургическое вмешательство», — рассказали организаторы фонда, которые собирают средства на лечение артистки.

Кейт Келти сыграла Мишель Скалли в сериале «Соседи». В 2008 году она завершила актерскую карьеру и освоила профессию юридического консультанта.

Звёзды,Кейт Келти,
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