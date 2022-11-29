Тодоренко показала фигуру в нижнем белье после родов

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко снялась в нижнем белье через четыре месяца после родов. Соответствующий кадр появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Лента.ру Лента.ру

Знаменитость разместила в сторис фото, на котором показала фигуру в белом комплекте, состоящего из топа на бретелях и трусов. При этом она распустила свои волосы и убрала их назад.

«Эта девушка родила четыре месяца назад. И сегодня я собой горжусь!» — подписала публикацию телезвезда.

Регина Тодоренко во второй раз стала матерью в июле. Телеведущая опубликовала в соцестях фотографию с новорожденным и мужем, певцом Владом Топаловым. Известно, что она назвала сына Мир.