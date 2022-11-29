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30 минут назад

Вдова певца Юрия Шатунова объяснила, зачем отказалась от песен мужа

Катерина Саломе

Вдова Юрия Шатунова Светлана рассказала, что ей непросто пережить смерть супруга. Чтобы облегчить душевную боль женщина обратилась за помощью к специалистам. Об этом сообщает aif.ru.

Вдова Шатунова объяснила, зачем отказалась от песен мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, лечащий врач Светланы запретил ей слушать песни погибшего мужа. Таким образом, по мнению доктора, она сможет быстрее принять факт гибели возлюбленного.

«Я не слушаю сейчас песни Юры. Врач запретил. Боль утраты очень сильная. Должно пройти время. Надеюсь, оно правда лечит», — отметила вдова, добавив, что ее любимой композицией из репертуара супруга остается «А помнишь, как босиком бродили мы под дождем вдвоем».

Автограф Шатунова продают за полмиллиона рублей

Напомним, солист «Ласкового мая» скончался в возрасте 48 лет в ночь на 23 июня 2022 года. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Ранее мы писали о том, что предполагаемая любовница Нарцисса заявила о связи с Шатуновым.

Звёзды,Юрий Шатунов,
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