Вдова Шатунова объяснила, зачем отказалась от песен мужа

«Я не слушаю сейчас песни Юры. Врач запретил. Боль утраты очень сильная. Должно пройти время. Надеюсь, оно правда лечит», — отметила вдова, добавив, что ее любимой композицией из репертуара супруга остается «А помнишь, как босиком бродили мы под дождем вдвоем».