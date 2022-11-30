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1 час назад

Меган Маркл заметили на выходе из отеля в Индианаполисе

Газета.Ruиещё 2

Меган Маркл заметили на выходе из американского отеля после выступления на благотворительном мероприятии «Сила женщин». Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл заметили на выходе из отеля в Индианаполисе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Герцогиня Сассекская прилетела в Индианаполис из Калифорнии, чтобы выступить на сцене во время мероприятия под названием «Сила женщин: Вечер с Меган». Вечер проходил в отеле Marriot Downtown, а цена за участие в ужине начиналась от $500 за человека и достигала $5 тыс. за стол.

Меган Маркл должна была выступить на мероприятии вместе с Сэнди Сассо — первой женщиной, получившей сан раввина в реконструктивистском иудаизме.

Доступ для прессы на вечер был закрыт, также гостям запрещалось снимать на фото и видео происходящее.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что офицер Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что Меган Маркл получала серьезные угрозы. Сотрудники Скотленд-Ярда расследовали поступавшие угрозы и заводили в связи с ними уголовные дела.

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