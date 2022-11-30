Меган Маркл заметили на выходе из отеля в Индианаполисе

Меган Маркл заметили на выходе из американского отеля после выступления на благотворительном мероприятии «Сила женщин». Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Герцогиня Сассекская прилетела в Индианаполис из Калифорнии, чтобы выступить на сцене во время мероприятия под названием «Сила женщин: Вечер с Меган». Вечер проходил в отеле Marriot Downtown, а цена за участие в ужине начиналась от $500 за человека и достигала $5 тыс. за стол.

Меган Маркл должна была выступить на мероприятии вместе с Сэнди Сассо — первой женщиной, получившей сан раввина в реконструктивистском иудаизме.

Доступ для прессы на вечер был закрыт, также гостям запрещалось снимать на фото и видео происходящее.