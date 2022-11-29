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2 часа назад

«Я столько лет скрывала этот диагноз»: Регина Тодоренко о неизлечимой болезни

Passion.ru

В отечественном шоу-бизнесе Регину принято называть «суперженщиной». Казалось бы, в сутках всего 24 часа, но она успевает все: и принять участие в известном телепроекте, и заняться воспитанием детей. Тем не менее в вечной игре наперегонки со временем Тодоренко нередко забывает про себя. Девушка часто жалуется на депрессию, плохое самочувствие и травмы, полученные во время «Ледникового периода». В своей социальной сети звезда поделилась новым откровением, рассказав о диагнозе, который долгое время мешал ей жить. Речь идёт о сколиозе.

«Я столько лет скрывала этот диагноз»: Тодоренко о неизлечимой болезни
Фото: PassionPassion

Регина сообщила, что именно эта болезнь заставляла стесняться ее своего тела. Она не могла спокойно носить вещи с открытой спиной, и особенно некомфортно звезда чувствовала себя в купальнике. Вот почему Тодоренко всегда скрывала этот диагноз и шла против всех медицинских рекомендаций. Тем не менее спустя годы девушке удалось изменить взгляд на ситуацию.

Регина опубликовала откровенную фотографию, на которой она находится в одном белье и, не стесняясь, демонстрирует свою спину. Телеведущая пришла к выводу, что благодаря сколиозу сформировалась как личность, поэтому теперь Тодоренко относится к этому как к особенности тела.

К слову, поклонники оценили не только мудрые высказывания звезды, но и ее потрясающую фигуру. Несколько месяцев назад Регина стала мамой во второй раз, но по ее внешнему виду этого совсем не видно. На снимке заметна спортивная форма Тодоренко и впечатляющий пресс.

Звёзды,Регина Тодоренко,
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