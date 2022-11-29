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1 час назад

61-летняя Джулианна Мур появилась на публике в платье с глубоким декольте

Газета.Ru

Американская актриса и писательница Джулианна Мур посетила церемонию Gotham Awards в Нью-Йорке. Фотографии с красной дорожки появились на Daily Mail.

Джулианна Мур появилась на публике в платье с глубоким декольте
Фото: Газета.руГазета.ру

61-летняя обладательница премии «Оскар» позировала фотографам в вечернем бледно-желтом платье с глубоким декольте и струящимся шлейфом от Carolina Herrera. Актриса дополнила образ массивным золотым колье, несколькими широкими браслетами на обоих запястьях и миниатюрным клатчем в тон к аксессуарам. Она собрала свои рыжие волосы в пучок, сделала макияж с акцентом на глаза и подчеркнула губы блеском натурального оттенка.

Церемония Gotham Awards стала первой крупной церемонией этого сезона. Джулианна Мур не была номинирована ни на одну из премий, но пришла на церемонию, чтобы поддержать своих коллег.

Ранее сообщалось, что 61-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа.

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