Что известно о беременности Брутян: «Вот-вот родит»

Сейчас Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян наслаждаются отпуском в Дубае. Парочка любит отправляться в путешествия после напряженного графика в столице. Активности Павла многие удивляются — он успевает и в кино сниматься, и играть в театре. Звезда «Мажора» лишь ухмыляется и говорит, что ради красавицы-жены готов горы свернуть.

Фото: Popcake Popcake

Слухи о беременности Зепюр появились сразу же после новости об их свадьбе. Напомним, актерская пара оформила брак в мае. Информация просочилась в СМИ и Telegram-каналы. Сами возлюбленные предпочитали хранить молчание. А в конце лета Павел и Зепюр отметили пышную свадьбу, куда были приглашены только самые близкие люди.

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На последних снимках Брутян всячески скрывает свой живот — девушка то спиной к камере встанет, то обрежет снимок. Поклонники были уверены, что знаменитость порадует их фотографиями в купальниках в полный рост, но этого не случилось. Супруга Прилучного опубликовала новый снимок, который сделал Павел. «Глазами любимого мужа», — подписала она свежий пост.