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1 час назад

Что известно о беременности Зепюр Брутян: «Вот-вот родит»

Popcake.tv

Сейчас Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян наслаждаются отпуском в Дубае. Парочка любит отправляться в путешествия после напряженного графика в столице. Активности Павла многие удивляются — он успевает и в кино сниматься, и играть в театре. Звезда «Мажора» лишь ухмыляется и говорит, что ради красавицы-жены готов горы свернуть.

Что известно о беременности Брутян: «Вот-вот родит»
Фото: PopcakePopcake

Слухи о беременности Зепюр появились сразу же после новости об их свадьбе. Напомним, актерская пара оформила брак в мае. Информация просочилась в СМИ и Telegram-каналы. Сами возлюбленные предпочитали хранить молчание. А в конце лета Павел и Зепюр отметили пышную свадьбу, куда были приглашены только самые близкие люди.

Соцсети

На последних снимках Брутян всячески скрывает свой живот — девушка то спиной к камере встанет, то обрежет снимок. Поклонники были уверены, что знаменитость порадует их фотографиями в купальниках в полный рост, но этого не случилось. Супруга Прилучного опубликовала новый снимок, который сделал Павел. «Глазами любимого мужа», — подписала она свежий пост.

В соцсетях оказалось фото Прилучного и Брутян из ЗАГСа

Стоит отметить, такая таинственность еще больше подогрела слухи о беременности Зепюр Брутян. Интернет-пользователи делятся своими предположениями: «Конечно, беременна! Просто не хочет афишировать», «Рожать уже вот-вот. Весной, наверное», «Это её право — говорить или не говорить на публику. Буду рада, если у такой красивой пары появятся детки».

Звёзды,Павел Прилучный,
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