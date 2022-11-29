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48 минут назад

«Вечер с дедулей»: Иосиф Пригожин провел время с трехмесячным внуком

Passion.ru

В августе этого года Даная Пригожина родила первого ребенка. Мальчика назвали Даниелем. Для звездного дедушки он стал первым родным внуком, поэтому он не мог нарадоваться пополнению в семье. Правда, по признанию супруги продюсера Валерии, семья Данаи живет за городом, поэтому видеться получается очень редко.

Пригожин провел время с трехмесячным внуком
Фото: PassionPassion

В Сети Пригожина даже стали обвинять, что он игнорирует родного внука и проводит все свободное время с дочкой сына Валерии Селин. Но дед решил наглядно доказать свою любовь к Даниэлю, поэтому приехал к Данае, чтобы увидеть мальчика.

Снимком с трехмесячным ребенком Иосиф Пригожин поделился в социальных сетях. На фотографии малыш смотрит горящими глазами на дедушку и улыбается. Пользователи подметили, что Даниэль очень похож на продюсера. «Маленькая копия», - написали поклонники Пригожина.

Напомним, что недавно маленького Даниеля крестили. По этому случаю его родители устроили настоящий праздник с аниматорами и звездными гостями. Торжество посетил и Иосиф Пригожин. В тот день он впервые показал лицо внука.

Ранее в Сети обсуждали 54-летнюю супругу продюсера. Пользователи посчитали, что Валерия стала с возрастом похожа на Машу Распутину.

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