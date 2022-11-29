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1 час назад

«Прикопались к моим башмакам»: Волочкова оправдалась за уродливую обувь

Passion.ru

Балерина Анастасия Волочкова вновь очутилась в центре скандала из-за своего внешнего вида. Звезда опубликовала фото, на котором позирует в обуви на огромной платформе. Поклонники в очередной раз высмеяли стиль блондинки.

«Прикопались к башмакам»: Волочкова оправдалась за уродливую обувь
Фото: PassionPassion

Знаменитость рассказала, что едет в Санкт-Петербург. В дорогу она надела роскошную шубу, узкие джинсы и нежно-розовые ботинки на каблуках с белой платформой. Подписчики звезды обратили внимание не на ее стройные ноги и обилие украшений, а обувь, которая показалась им комичной.

Соцсети

«Можно я буду вашим стилистом?», «Заберите у нее ботинки», «У вас же есть деньги, чтобы одеваться со вкусом, что с вами происходит? Просто позор», «Обувь – верх уродства и пошлости», «Ботиночки атас, а что сразу не ходули?» – пишут в комментариях.

Балерина не стала отмалчиваться и отреагировала на замечания. Анастасия призналась, что ей сложно подобрать обувь, а в этой очень удобно ходить.

Волочкова отметила, что ее шпагат уместен не везде

«Ну что вы прикопались к моим башмакам? Люди, ну что вы все такие. Приятно, что мои башмаки вызывают больше внимания, чем события в мире. Хочу показать свои ножки. А вы пуанты пробовали примерить? Мне удобно в такой обуви, я берегу ножки», – оправдалась артистка.

Кроме того, знаменитость отметила, что приобрела еще несколько пар таких же ботинок, только в других цветах. Звезда всегда отличалась своим неповторимым стилем, который постоянно осуждают в Сети.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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