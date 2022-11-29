54-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в нижнем белье

Звезда «Спасателей Малибу» Донна Д'Эррико поделилась откровенным снимком в белье. Фотографию актриса разместила в своих социальных сетях.
54-летняя Донна Д'Эррико поделилась с подписчиками личного блога кадром из новой домашней фотосессии. На снимке звезда сериала «Спасатели Малибу» позирует в спальне, одетая в красный атласный бюстгальтер из лент, едва прикрывающих грудь, и миниатюрные трусы на завязках. Актриса уложила волосы на манер голливудских волн и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.
«То, что я была в отъезде, не означает, что я о вас забыла! Сегодня киберпонедельник, так что, пока вы сидите онлайн, заходите в мою биографию и посмотрите на мои фото», — подписала снимки Д'Эррико.
Летом Донна Д'Эррико подверглась критике со стороны пользователей сети, которые заявили, что она «слишком стара» для того, чтобы фотографироваться в «крошечных» купальниках.
«Я чувствую себя чертовски сексуальной. Мужчины делают мне комплименты, и я их принимаю. Дайте мне жить. Когда мне будет 80, я оглянусь назад и буду любоваться своим телом», — ответила критикам актриса.
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