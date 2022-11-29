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1 час назад

54-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в атласном нижнем белье

Газета.Ru

Звезда «Спасателей Малибу» Донна Д'Эррико поделилась откровенным снимком в белье. Фотографию актриса разместила в своих социальных сетях.

54-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в нижнем белье
Фото: Газета.руГазета.ру

54-летняя Донна Д'Эррико поделилась с подписчиками личного блога кадром из новой домашней фотосессии. На снимке звезда сериала «Спасатели Малибу» позирует в спальне, одетая в красный атласный бюстгальтер из лент, едва прикрывающих грудь, и миниатюрные трусы на завязках. Актриса уложила волосы на манер голливудских волн и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

«То, что я была в отъезде, не означает, что я о вас забыла! Сегодня киберпонедельник, так что, пока вы сидите онлайн, заходите в мою биографию и посмотрите на мои фото», — подписала снимки Д'Эррико.

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Летом Донна Д'Эррико подверглась критике со стороны пользователей сети, которые заявили, что она «слишком стара» для того, чтобы фотографироваться в «крошечных» купальниках.

«Я чувствую себя чертовски сексуальной. Мужчины делают мне комплименты, и я их принимаю. Дайте мне жить. Когда мне будет 80, я оглянусь назад и буду любоваться своим телом», — ответила критикам актриса.

Ранее сообщалось, что 61-летняя Джулианна Мур появилась на публике в платье с глубоким декольте.

Звёзды,Ева Лонгория,
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