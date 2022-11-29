Лопес рассказала, что Аффлек написал на ее обручальном кольце

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала об особом послании, которое Бен Аффлек выгравировал на ее обручальном кольце. Об этом сообщает Daily Mail.

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53-летняя звезда дала интервью Зейну Лоу из Apple Music One, в котором рассказала о своих отношениях с Беном Аффлеком.

В частности, Лопес рассказала о послании, которое Аффлек выгравировал на обручальном кольце, которое подарил ей перед свадьбой.

"Нет. Не собираюсь. Никуда", - написал 50-летний актер с внутренней стороны кольца.

Дженнифер Лопес добавила, что Бен Аффлек начал использовать эту фразу после того, как они возобновили свой роман.

'Именно так он подписывал свои электронные письма, когда мы снова начали общаться. Типа: "Не волнуйся, я никуда не ухожу", - призналась Лопес.