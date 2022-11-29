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1 час назад

Лопес рассказала, что Аффлек написал на ее обручальном кольце

Газета.Ru

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала об особом послании, которое Бен Аффлек выгравировал на ее обручальном кольце. Об этом сообщает Daily Mail.

Лопес рассказала, что Аффлек написал на ее обручальном кольце
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя звезда дала интервью Зейну Лоу из Apple Music One, в котором рассказала о своих отношениях с Беном Аффлеком.

В частности, Лопес рассказала о послании, которое Аффлек выгравировал на обручальном кольце, которое подарил ей перед свадьбой.

"Нет. Не собираюсь. Никуда", - написал 50-летний актер с внутренней стороны кольца.

Дженнифер Лопес добавила, что Бен Аффлек начал использовать эту фразу после того, как они возобновили свой роман.

'Именно так он подписывал свои электронные письма, когда мы снова начали общаться. Типа: "Не волнуйся, я никуда не ухожу", - призналась Лопес.

В июле 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли скромную свадьбу в маленькой часовне в Лас-Вегасе, а спустя месяц устроили пышную церемонию для друзей и родных в имении актера в Джорджии.

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