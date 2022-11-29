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37 минут назад

Ляйсан Утяшева рассказала о первом свидании с Павлом Волей

Мария Иглина

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева вспомнила подробности одного из первых свиданий с Павлом Волей. Об этом сообщает "Мослента".

Ляйсан Утяшева вспомнила первое свидание с Павлом Волей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по словам Утяшевой, юморист пригласил ее в ресторан или клуб, однако она настояла на поход в Коломенский парк, недалеко от которого тогда жила:

"Тогда там еще ларьки повсюду стояли. Паша припарковался около одного из них, выходит из машины, я выхожу из своей, и играет песня: "Вечная любовь, верны мы были ей. Но время зло…" И Пашка говорит: "Ну что-ж, приглашаю вас на медленный танец".

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Утяшева также вспомнила, что именно в этот день они с будущим мужем впервые взялись за руки.

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