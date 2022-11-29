Ляйсан Утяшева вспомнила первое свидание с Павлом Волей

"Тогда там еще ларьки повсюду стояли. Паша припарковался около одного из них, выходит из машины, я выхожу из своей, и играет песня: "Вечная любовь, верны мы были ей. Но время зло…" И Пашка говорит: "Ну что-ж, приглашаю вас на медленный танец".