Ляйсан Утяшева вспомнила первое свидание с Павлом Волей

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева вспомнила подробности одного из первых свиданий с Павлом Волей. Об этом сообщает "Мослента".
Так, по словам Утяшевой, юморист пригласил ее в ресторан или клуб, однако она настояла на поход в Коломенский парк, недалеко от которого тогда жила:
"Тогда там еще ларьки повсюду стояли. Паша припарковался около одного из них, выходит из машины, я выхожу из своей, и играет песня: "Вечная любовь, верны мы были ей. Но время зло…" И Пашка говорит: "Ну что-ж, приглашаю вас на медленный танец".
Утяшева также вспомнила, что именно в этот день они с будущим мужем впервые взялись за руки.