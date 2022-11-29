Стали известны подробности госпитализации Светланы Светличной

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали Светличной болезнь Альцгеймера. Отмечалось, что артистка не может самостоятельно о себе позаботиться, а также жалуется на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни актриса считает, что ей 41 год, хотя 15 мая ей исполнилось 82 года.