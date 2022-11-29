Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
40 минут назад

Стали известны подробности госпитализации Светланы Светличной

Газета.Ru

Появились подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Стали известны подробности госпитализации Светланы Светличной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Светличную доставили в платное отделение московской больницы и назначили медикаментозное лечение. Также актрисе предстоит пройти когнитивную реабилитацию со специалистом и заниматься гимнастикой.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали Светличной болезнь Альцгеймера. Отмечалось, что артистка не может самостоятельно о себе позаботиться, а также жалуется на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни актриса считает, что ей 41 год, хотя 15 мая ей исполнилось 82 года.

Звёзды,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители