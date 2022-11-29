Карди Би нашла в «Короне» общую для всех женщин проблему

Рэперша Карди Би в своем Twitter-аккаунте сравнила проблемы обычных людей с королевскими, посмотрев сериал о британской монархии «Корона». На ее размышления об общей беде всех женщин обратил внимание сайт HypeBae.

В последнем на данный момент, пятом сезоне «Короны» сюжет разворачивается вокруг развода принцессы Дианы и неверного ей мужа, принца Чарльза (будущего короля Карла III). Проблема измен сильно тронула Карди Би, пережившую предательство со стороны супруга и отца своих детей — рэпера Offset. «Смотрю "Корону", убеждаюсь, что будь ты хоть королевой английской, хоть соседской девчонкой, проблемы с мужчинами у всех одинаковые. Берегите себя», — написала она.