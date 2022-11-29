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1 час назад

Карди Би нашла в сериале «Корона» общую для всех женщин проблему

Lenta.ru

Рэперша Карди Би в своем Twitter-аккаунте сравнила проблемы обычных людей с королевскими, посмотрев сериал о британской монархии «Корона». На ее размышления об общей беде всех женщин обратил внимание сайт HypeBae.

Карди Би нашла в «Короне» общую для всех женщин проблему
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В последнем на данный момент, пятом сезоне «Короны» сюжет разворачивается вокруг развода принцессы Дианы и неверного ей мужа, принца Чарльза (будущего короля Карла III). Проблема измен сильно тронула Карди Би, пережившую предательство со стороны супруга и отца своих детей — рэпера Offset. «Смотрю "Корону", убеждаюсь, что будь ты хоть королевой английской, хоть соседской девчонкой, проблемы с мужчинами у всех одинаковые. Берегите себя», — написала она.

Карди Би и Offset после измен рэпера остались вместе. Они воспитывают четырехлетнюю дочь Калчер и годовалого сына Вейва.

Звёзды,Чарльз Виндзор,
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