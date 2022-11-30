Сколько и как зарабатывает Лолита

Лолита Милявская довольно востребованная певица в 2022 году. Она записывает треки с молодыми артистами, благодаря чему набирает популярность среди разной аудитории, дает концерты и, конечно же, выступает на закрытых мероприятиях. «ФедералПресс» выяснил, сколько сегодня зарабатывает певица Лолита.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Советская, украинская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер и продюсер», – все это о Лолите.

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Концерты

Сейчас певица находится в гастрольном туре. Цены на билет варьируются от 1900 до 3900 рублей.

За частное выступление, по данным концертно-праздничного агентства, Лолита получает 3 млн рублей. Конечно, что-то из этих денег идет команде, но большая часть все равно остается певице.

В одном из интервью артистка призналась, что в пик ее карьеры ценник за выступление доходил до 100 тысяч долларов. Сложно посчитать, сколько это было в рублях, так как Лолита не сказала, в каком это было году. Тем не менее при любом курсе, сумма немаленькая.

Недвижимость

Недавно Лолита рассказала, что купила квартиру в Болгарии (по некоторым данным – это особняк, а не квартира). Цены на недвижимость там стартуют от 15 тысяч евро (около 1 млн рублей), но это отдаленные районы. В элитных ЖК стоимость составляет не менее 100 тысяч евро. В любом случае финансы позволяют певице приобрести дорогую недвижимость.

Артистка владеет квартирой в Москве, стоимость которой в 2000 году – на момент покупки – составляла 88 млн рублей. Также у певицы есть просторная дача стоимостью 2 млн рублей.

Автомобили

В 2001 году Лолита приобрела автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, которым владеет и по сей день. Сегодня стоимость машины – 40 тысяч долларов (около 2,5 млн рублей). В 2004 году четвертый муж певицы Александр Зарубин подарил ей Maserati Spyder за 11 млн рублей, авто и сегодня в гараже артистки.

Общее финансовое состояние певицы держится в секрете. Однако ходят слухи, что цифра не менее 10 млн долларов (610,7 млн рублей) вместе с недвижимым и движимым имуществом.