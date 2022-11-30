Кайли Дженнер впервые показала 9-месячного сына

Почти год назад селебрити стала мамой во второй раз. Звездного мальчика назвали Вульфом. Правда, через некоторое время Кайли Дженнер и Трэвис Скотт решили, что это имя ему не подходит. По всей видимости, имени у малыша до сих пор нет. Да и показывать личико ребенка родители не спешат. Накануне девушка поделилась редкими семейными снимками в своем инстаграме (запрещен в РФ): в карусели, на счастье фанатам, оказались кадры, на которых Кайли проводит время с сыном.
Малыш уже уверенно стоит на ножках и, кажется, совсем скоро начнет ходить. Гены отца-рэпера заметны даже по силуэту ребенка: на фото отчетливо видны кудряшки.
Помимо сына на снимки попала и старшая дочь звездной пары — Сторми. Ей, к слову, совсем скоро исполнится пять лет. К этому возрасту у ее младшего брата наверняка появится имя. Хотя умом семью Дженнер-Кардашьян нам точно не понять. Поживем — увидим.