Кайли Дженнер впервые показала 9-месячного сына

Почти год назад селебрити стала мамой во второй раз. Звездного мальчика назвали Вульфом. Правда, через некоторое время Кайли Дженнер и Трэвис Скотт решили, что это имя ему не подходит. По всей видимости, имени у малыша до сих пор нет. Да и показывать личико ребенка родители не спешат. Накануне девушка поделилась редкими семейными снимками в своем инстаграме (запрещен в РФ): в карусели, на счастье фанатам, оказались кадры, на которых Кайли проводит время с сыном.