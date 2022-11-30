Гузеева решила перестать материться

Телеведущая Лариса Гузеева приняла решение избавиться от еще одной вредной привычки до Нового года. Об этом она сообщила в социальных сетях.

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Гузеева заявила, что у нее уже был опыт избавления от вредных привычек — телеведущая бросила курить. Теперь она решила перестать материться. Как отметила звезда, она сама будет штрафовать себя за сквернословие.

При этом, звезда заявила, что не будет слушать советы других людей.

"Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин"