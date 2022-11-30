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49 минут назад

Лариса Гузеева решила перестать материться

Мария Каткова

Телеведущая Лариса Гузеева приняла решение избавиться от еще одной вредной привычки до Нового года. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Гузеева решила перестать материться
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Гузеева заявила, что у нее уже был опыт избавления от вредных привычек — телеведущая бросила курить. Теперь она решила перестать материться. Как отметила звезда, она сама будет штрафовать себя за сквернословие.

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При этом, звезда заявила, что не будет слушать советы других людей.

"Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин"

Ранее сообщалось, что подруга Гузеевой рассказала о странной мании телеведущей.

Звёзды,Лариса Гузеева,
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