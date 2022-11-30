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2 часа назад

Маша из «Ворониных» вышла замуж

Popcake.tv

Около двух недель назад молодая актриса Маша Ильюхина из культового сериала «Воронины», на котором выросла не одно поколение, призналась, что находится на большом сроке беременности и скоро ждёт пополнения в семействе.

Маша из «Ворониных» вышла замуж
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Девушка не стала скрывать, что её избранник позитивно относится к новости и также будет рад встрече со своим ребенком.

Молодая и привлекательная девушка, которая всем запомнилась в виде совсем маленькой девчушки, постоянно задающей неудобные вопросы своим родителям, теперь и сама скоро будет иметь такого же карапуза.

Сегодня стало известно, что артистка вышла замуж за отца своего ребёнка Алексея Орлова. Будущий папа учится в московском университете на гос. управлении и параллельно работает.

Свадьба у Маши и Леши пока только в планах. Молодые хотят не торопясь сделать пышное торжество в течение года, а пока обошлись формальной росписью.

«Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи. Осенью Алексей сделал мне предложение — пригласил в ресторан и в торжественной обстановке надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом», — поделилась девушка о своем счастье в социальных сетях.

Звёзды,Алексей Орлов,
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