Маша из «Ворониных» вышла замуж

Около двух недель назад молодая актриса Маша Ильюхина из культового сериала «Воронины», на котором выросла не одно поколение, призналась, что находится на большом сроке беременности и скоро ждёт пополнения в семействе.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Девушка не стала скрывать, что её избранник позитивно относится к новости и также будет рад встрече со своим ребенком.

Молодая и привлекательная девушка, которая всем запомнилась в виде совсем маленькой девчушки, постоянно задающей неудобные вопросы своим родителям, теперь и сама скоро будет иметь такого же карапуза.

Сегодня стало известно, что артистка вышла замуж за отца своего ребёнка Алексея Орлова. Будущий папа учится в московском университете на гос. управлении и параллельно работает.

Свадьба у Маши и Леши пока только в планах. Молодые хотят не торопясь сделать пышное торжество в течение года, а пока обошлись формальной росписью.