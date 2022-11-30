Маша из «Ворониных» вышла замуж

Около двух недель назад молодая актриса Маша Ильюхина из культового сериала «Воронины», на котором выросла не одно поколение, призналась, что находится на большом сроке беременности и скоро ждёт пополнения в семействе.
Девушка не стала скрывать, что её избранник позитивно относится к новости и также будет рад встрече со своим ребенком.
Молодая и привлекательная девушка, которая всем запомнилась в виде совсем маленькой девчушки, постоянно задающей неудобные вопросы своим родителям, теперь и сама скоро будет иметь такого же карапуза.
Сегодня стало известно, что артистка вышла замуж за отца своего ребёнка Алексея Орлова. Будущий папа учится в московском университете на гос. управлении и параллельно работает.
Свадьба у Маши и Леши пока только в планах. Молодые хотят не торопясь сделать пышное торжество в течение года, а пока обошлись формальной росписью.
«Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи. Осенью Алексей сделал мне предложение — пригласил в ресторан и в торжественной обстановке надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом», — поделилась девушка о своем счастье в социальных сетях.