18-летняя дочь Хайди Клум снялась в кружевном белье

Начинающая модель Лени Клум поделилась новым снимком из фотосессии для рекламы бельевого бренда. Фотографией девушка поделилась с подписчиками своих социальных сетей.
На снимке 18-летняя дочь Хайди Клум позирует в красном кружевном белье, сидя в раковине с зубной щеткой во рту.
"Моя ночная рутина становится приятнее в новом нижнем белье из рождественской коллекции intimissimi. Уже в продаже", - подписала снимок модель.
Лени Клум выложила новый откровенный снимок, спустя несколько недель после того, как они с матерью, супермоделью Хайди Клум, столкнулись с критикой из-за слишком сексуальной совместной фотосессии.
В частности, Хайди Клум обвинили в "излишней сексуализации дочери" и попытках таким образом "продвинуть" Лени в модельный бизнес.
"Я бы не стала сниматься в сексуальном нижнем белье со своей мамой", "Сексуализировать свою дочь с момента ее совершеннолетия — это странно", — написали недовольные пользователи.