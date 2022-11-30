18-летняя дочь Хайди Клум снялась в кружевном белье

Начинающая модель Лени Клум поделилась новым снимком из фотосессии для рекламы бельевого бренда. Фотографией девушка поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На снимке 18-летняя дочь Хайди Клум позирует в красном кружевном белье, сидя в раковине с зубной щеткой во рту.

"Моя ночная рутина становится приятнее в новом нижнем белье из рождественской коллекции intimissimi. Уже в продаже", - подписала снимок модель.

Газета.Ru

Лени Клум выложила новый откровенный снимок, спустя несколько недель после того, как они с матерью, супермоделью Хайди Клум, столкнулись с критикой из-за слишком сексуальной совместной фотосессии.

В частности, Хайди Клум обвинили в "излишней сексуализации дочери" и попытках таким образом "продвинуть" Лени в модельный бизнес.