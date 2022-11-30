Галич раскрыла отношение к Бузовой

Популярная российская телеведущая и блогерша Ида Галич назвала певицу Ольгу Бузову редким профессионалом. Отношение к знаменитости она раскрыла в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Галич опубликовала ролик с Бузовой, в котором певица пошутила о том, что в прошлом обладала знаниями, однако они якобы исчезли после выхода ее трека со строчкой «выключи мозг».

«Как корабль назовешь — так он и поплывет», — поиронизировала над собой звезда.

Следом Галич написала, что очень ценит в людях самоиронию. Она также добавила, что публичных личностей часто пытаются унизить и морально сломать, однако самые выносливые из знаменитостей сами смеются над собой.