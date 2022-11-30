Алименты и дом: Кардашьян и Уэст согласовали развод

Рэпер Канье Уэст и модель Ким Кардашьян пришли к соглашению о разводе. Об этом сообщает телеканал TMZ.

Как выяснили журналисты, ежемесячно Канье Уэст должен будет выплачивать своей супруге 200 тысяч долларов алиментов на четверых детей. Оба родителя получат опеку над ними.

Также супруги поделили имущество. Уэст передаст экс-супруге дом стоимостью 4,5 миллиона долларов, который он купил, чтобы быть ближе к семье. Также рэпер должен будет оплачивать половину расходов на обучение детей и обеспечение их безопасности.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. На момент свадьбы они воспитывали одного ребенка, дочь Норт. В браке у них родились еще трое детей. В 2021 году стало известно о том, что знаменитые супруги подали документы на развод.