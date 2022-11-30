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1 час назад

Алименты и дом: Ким Кардашьян и Канье Уэст согласовали развод

Мария Каткова

Рэпер Канье Уэст и модель Ким Кардашьян пришли к соглашению о разводе. Об этом сообщает телеканал TMZ.

Алименты и дом: Кардашьян и Уэст согласовали развод
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как выяснили журналисты, ежемесячно Канье Уэст должен будет выплачивать своей супруге 200 тысяч долларов алиментов на четверых детей. Оба родителя получат опеку над ними.

Уэст рассказал о главной причине развода с Кардашьян

Также супруги поделили имущество. Уэст передаст экс-супруге дом стоимостью 4,5 миллиона долларов, который он купил, чтобы быть ближе к семье. Также рэпер должен будет оплачивать половину расходов на обучение детей и обеспечение их безопасности.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. На момент свадьбы они воспитывали одного ребенка, дочь Норт. В браке у них родились еще трое детей. В 2021 году стало известно о том, что знаменитые супруги подали документы на развод.

Ранее сообщалось, что действия Канье Уэста отразились на Ким Кардашьян.

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