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2 часа назад

Безрукова напугала своим внешним видом

Passion.ru

Актриса кино и театра Ирина Безрукова посетила премьеру очередной части фильма «Елки». 57-летняя звезда появилась на мероприятии в красном костюме и с безупречной укладкой. Но фанатов ужаснули морщины на лице и шее некогда красивой женщины.

Безрукова напугала своим внешним видом
Фото: Passion.ruPassion.ru

В этот раз знаменитость выбрала широкие брюки и пиджак, а дополнила образ модными кроссовками. Пользователи Сети обсудили вид молодящейся артистки, но отметили, что она очень постарела.

В Интернете появились фото, на которых Ирина ждет своей очереди, чтобы выйти на красную дорожку. Пока светские хроникеры не обращали на нее внимание, женщина позволила себе задрать пиджак и покопаться под ним.

Passion.ru

Поклонники сошлись во мнении, что в этот раз Безрукова выбрала неудачный вариант для выхода в свет. Многие писали, что в ее возрасте пора скрывать морщинистую шею, а кто-то раскритиковал обувь, которая совершенно не подходила под элегантный стиль. Преданные фанаты помнят Ирину безупречной, но в этот раз она промахнулась.

Звёзды,Ирина Безрукова,
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