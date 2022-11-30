Дочь Хайди Клум продемонстрировала фигуру в белье

Дочь модели Хайди Клум Лени поделилась фотографией, где она запечатлена в нижнем белье. Кадр она опубликовала в своих социальных сетях.

18-летнюю Лени Клум называют одной из самых перспективных моделей современности. Девушка уже не раз снималась в рекламах крупных брендов и выходила на подиум.

На кадре Клум позирует в красном кружевном белье, сидя на раковине с зубной щеткой во рту. По подписи к фото понятно, что модель рекламирует рождественскую коллекцию белья итальянского бренда.

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