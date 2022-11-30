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1 час назад

Дочь Хайди Клум поделилась фото в белье

Мария Каткова

Дочь модели Хайди Клум Лени поделилась фотографией, где она запечатлена в нижнем белье. Кадр она опубликовала в своих социальных сетях.

Дочь Хайди Клум продемонстрировала фигуру в белье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

18-летнюю Лени Клум называют одной из самых перспективных моделей современности. Девушка уже не раз снималась в рекламах крупных брендов и выходила на подиум.

Выяснилось, что скрывала Хайди Клум под костюмом червя

На кадре Клум позирует в красном кружевном белье, сидя на раковине с зубной щеткой во рту. По подписи к фото понятно, что модель рекламирует рождественскую коллекцию белья итальянского бренда.

Соцсети

Ранее сообщалось, что Варнава опубликовала видео в белье и вызвала споры в сети.

Звёзды,Хайди Клум,
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