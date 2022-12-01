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1 час назад

69-летняя Елена Степаненко заметно преобразилась после развода с Петросяном

runews24.ruиещё 3

На свежих снимках артистка выглядит гораздо лучше, чем в браке с юмористом: свежая, похудевшая, помолодевшая и улыбчивая.

Степаненко заметно преобразилась после развода с Петросяном
Фото: runews24.rurunews24.ru

68-летняя артистка Елена Степаненко заметно преобразилась после того, как развелась с юмористом Евгением Петросяном.

В сети появились ее снимки, на которых можно заметить, что юмористка скинула несколько килограммов и выглядит гораздо моложе своих лет.

Напомним, что Степаненко и Петросян были женаты 33 года: с 1985 по 2018 годы. Помимо супружеской жизни их объединяла работа на сцене.

Разрыв с юмористом стал серьезным испытанием для Степаненко, однако, судя по фото, артистка пережила этот момент и готова радоваться жизни.

На данный момент Петросян счастлив в браке со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше него на 44 года. В браке у них родился сын Ваган.

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