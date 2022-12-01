Степаненко заметно преобразилась после развода с Петросяном

На свежих снимках артистка выглядит гораздо лучше, чем в браке с юмористом: свежая, похудевшая, помолодевшая и улыбчивая.

Фото: runews24.ru runews24.ru

68-летняя артистка Елена Степаненко заметно преобразилась после того, как развелась с юмористом Евгением Петросяном.

В сети появились ее снимки, на которых можно заметить, что юмористка скинула несколько килограммов и выглядит гораздо моложе своих лет.

Напомним, что Степаненко и Петросян были женаты 33 года: с 1985 по 2018 годы. Помимо супружеской жизни их объединяла работа на сцене.

Разрыв с юмористом стал серьезным испытанием для Степаненко, однако, судя по фото, артистка пережила этот момент и готова радоваться жизни.