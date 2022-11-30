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7 минут назад

Секс-символ Нагиев рассказал об эротическом сне, взволновавшим фантазию женщин

Passion.ru

Дмитрия Нагиева считают главным секс-символом страны, что вовсе не удивительно. Его харизма, чувство юмора и прекрасная физическая форма не оставят равнодушными ни одну женщину. Для того, чтобы хорошо выглядеть в своём возрасте, мужчине приходится делать ограничения в еде. Особенно под запретом у телеведущего находятся сладости. Но, как известно, мозг человека не обманешь: запрещая ему одно, он постоянно будет думать об этом. Подобное случилось и с Нагиевым, который даже во сне мечтает о запретном.

Нагиев рассказал об эротическом сне, взволновавшим фантазию женщин
Фото: Passion.ruPassion.ru

В эксклюзивном интервью для «Пятого» телеканала артист признался: недавно ему приснилось эротическое сновидение с едой. Так, во время занятия любовью Дмитрий сделал паузу для того, чтобы съесть печенье, от которого он получил удовольствия больше, чем от секса. «Понимаете, как можно себя довести? Настолько, видимо, сахар упал у меня, что я встал и этот сахар в ночи искал», – рассказал Нагиев.

Такие пикантные подробности взволновали фантазию всех представительниц прекрасного пола.

Ранее Дмитрий заявил, что уходит с телевидения. Подробности читайте в этой статье.

Звёзды,Дмитрий Нагиев,
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