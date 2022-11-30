Миддлтон берет один наряд в каждую поездку из-за ошибки Елизаветы II

Королевский эксперт рассказала, какой наряд Кейт Миддлтон берет в каждое путешествие и по какой причине. Об этом сообщает Page Six.
«Члены британской королевской семьи обязаны путешествовать с черным костюмом в случае смерти монарха или другого высокопоставленного члена королевской семьи во время путешествия», — рассказала королевский историк Джессика Сторощук.
Этот обычай появился после того, как королева Елизавета II совершила редкую ошибку. В 1952 году она отправилась в Кению без траурного платья, и ее отец, король Георг VI, умер, когда она была в турне. С тех пор для членов семьи стало обязательным включать черный наряд в свой багаж на всякий случай.
«После неожиданной смерти отца она была вынуждена ждать в самолете, пока ей принесут подходящий черный наряд, чтобы переодеться», — добавила эксперт.
Ранее сообщалось, что двойник Кейт Миддлтон заявила, что чаще получает угрозы, чем предложения выйти замуж.