Миддлтон берет один наряд в каждую поездку из-за ошибки Елизаветы II

Королевский эксперт рассказала, какой наряд Кейт Миддлтон берет в каждое путешествие и по какой причине. Об этом сообщает Page Six.

Этот обычай появился после того, как королева Елизавета II совершила редкую ошибку. В 1952 году она отправилась в Кению без траурного платья, и ее отец, король Георг VI, умер, когда она была в турне. С тех пор для членов семьи стало обязательным включать черный наряд в свой багаж на всякий случай.