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34 минуты назад

Page Six: Кейт Миддлтон берет один наряд в каждую поездку из-за ошибки Елизаветы II

Газета.Ru

Королевский эксперт рассказала, какой наряд Кейт Миддлтон берет в каждое путешествие и по какой причине. Об этом сообщает Page Six.

Миддлтон берет один наряд в каждую поездку из-за ошибки Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Члены британской королевской семьи обязаны путешествовать с черным костюмом в случае смерти монарха или другого высокопоставленного члена королевской семьи во время путешествия», — рассказала королевский историк Джессика Сторощук.

Этот обычай появился после того, как королева Елизавета II совершила редкую ошибку. В 1952 году она отправилась в Кению без траурного платья, и ее отец, король Георг VI, умер, когда она была в турне. С тех пор для членов семьи стало обязательным включать черный наряд в свой багаж на всякий случай.

«После неожиданной смерти отца она была вынуждена ждать в самолете, пока ей принесут подходящий черный наряд, чтобы переодеться», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что двойник Кейт Миддлтон заявила, что чаще получает угрозы, чем предложения выйти замуж.

Звёзды,Елизавета II,Кейт Миддлтон,
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