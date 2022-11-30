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49 минут назад

Сестра Кардашьян поделилась снимками в откровенном наряде без фотошопа

Lenta.ru

Американская телезвезда, фотомодель, предпринимательница Кортни Кардашьян опубликовала необработанные инструментами ретуши откровенные снимки и восхитила подписчиков. Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сестра Кардашьян поделилась снимками в откровенном наряде без фотошопа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сестра бизнесвуман Ким Кардашьян поделилась серией фото, на которых она запечатлена в полупрозрачном комплекте серого цвета из топа и мини-юбки. Так, на данных кадрах видна жировая складка на ее спине и небольшие неровности кожи на бедрах.

Поклонники восхитились естественным внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более миллиона лайков. «Мне нравится, что она не боится показать свое настоящее тело», «Подождите, это знаменитость с нормальной спиной? Позвоночник и ребер не видно», «Единственная сестра из семейства Кардашьян, которая выглядит естественно», «Твое тело без фотошопа выглядит невероятно!», «Самые лучшие фотографии и самое лучшее настоящее тело», — высказывались они.

В октябре Кортни Кардашьян раскрыла свой вес с фразой «люблю свое толстое тело». Телезвезда призналась, что ранее весила 43 килограмма, однако на данный момент потеряла прежнюю форму. В настоящее время, по словам блогерши, ее вес составляет 52 килограмма. При этом она отметила, что в прошлом боролась с лишними, по ее мнению, килограммами, но впоследствии приняла особенности новой внешности.

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