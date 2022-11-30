Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
34 минуты назад

Деми Ловато появилась на вечере ЮНИСЕФ в черно-белом платье и бархатных перчатках

Газета.Ru

Деми Ловато позировала на красной дорожке гала-вечера ЮНИСЕФ, который проходил в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Деми Ловато появилась на вечере ЮНИСЕФ в черно-белом платье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для появления на светском мероприятии Деми Ловато выбрала черно-белое платье Hellessy с открытыми плечами. Лиф платья был выполнен в белом цвете и напоминал рубашку, завязанную на талии. Дополняли образ Ловато бархатные перчатки и перстни David Yurman, надетые поверх них. Обувь исполнительницы была от бренда Stuart Weitzman.

Составила образ для Деми Ловато стилист Диана Гарсия. За макияж отвечал знаменитый визажист Джилл Пауэлл, а прическу делал стилист Сезар Делеон Рамирес.

Для выступления на мероприятии певица сменила образ и появилась на сцене в черном брючном костюме с золотыми кисточками.

В числе приглашенных звезд на гала-вечере были актрисы Алисса Милано, Ария Миа Лоберти и Теа Леони.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Деми Ловато намекнула на завершение музыкальной карьеры.

Звёзды,Диана Гарсия,Алисса Милано,ЮНИСЕФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители