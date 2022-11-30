Деми Ловато появилась на вечере ЮНИСЕФ в черно-белом платье

Деми Ловато позировала на красной дорожке гала-вечера ЮНИСЕФ, который проходил в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Для появления на светском мероприятии Деми Ловато выбрала черно-белое платье Hellessy с открытыми плечами. Лиф платья был выполнен в белом цвете и напоминал рубашку, завязанную на талии. Дополняли образ Ловато бархатные перчатки и перстни David Yurman, надетые поверх них. Обувь исполнительницы была от бренда Stuart Weitzman.

Составила образ для Деми Ловато стилист Диана Гарсия. За макияж отвечал знаменитый визажист Джилл Пауэлл, а прическу делал стилист Сезар Делеон Рамирес.

Для выступления на мероприятии певица сменила образ и появилась на сцене в черном брючном костюме с золотыми кисточками.

В числе приглашенных звезд на гала-вечере были актрисы Алисса Милано, Ария Миа Лоберти и Теа Леони.