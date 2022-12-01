Ольга Орлова раскрыла свой вес в третьем триместре беременности

Свой вес в третьем триместре беременности раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова.

Фото: Мослента Мослента

«Уже плюс 11 килограммов!» — сказала артистка, встав на весы, и продемонстрировала фолловерам цифры на устройстве. Сейчас Орлова весит 57,8 килограмма. «Вопрос в том, как это все потом сбрасывать?» — задалась вопросом известная москвичка.

Срок своей беременности она раскрыла в конце сентября. «Экватор», — ответила она тогда на вопрос одного из подписчиков.