Гришечкина бросила молодая возлюбленная

«Дю-дю, привет! Жалко, что мы расстались. Но я уверен, что у тебя появилась новая бурная и правильная жизнь. Люби этого человека. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил, принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники, любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но как бы там ни было, я буду жить, я буду помнить тебя всегда. Ты в моем сердце. Люблю тебя», — обратился к бывшей невесте 60-летний актер.