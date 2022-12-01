Гришечкина бросила молодая возлюбленная

От актера Вячеслава Гришечкина ушла невеста. И не просто ушла, а вышла замуж за своего же бывшего мужа.
Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин мечтал жениться и не упускал случая публично признаться в чувствах молодой избраннице. Но жизнь сложилась совершенно не так, как хотелось бы актеру и его возлюбленная предпочла ему другого мужчину. И не просто кого-то, а бывшего мужа. Ну чем не сюжет для сериала?
Еще недавно поклонники Гришечкина ждали официального объявления о свадьбе артиста с продюсером Дианой Бичаровой, а теперь растерянно узнают о ее свадьбе на 140 гостей с бизнесменом Равилем. Гости поздравляли счастливых молодоженов, решивших попытать счастье второй раз, а Вячеслав вручил уже чужой жене в подарок кольцо стоимостью миллион рублей.
«Дю-дю, привет! Жалко, что мы расстались. Но я уверен, что у тебя появилась новая бурная и правильная жизнь. Люби этого человека. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил, принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники, любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но как бы там ни было, я буду жить, я буду помнить тебя всегда. Ты в моем сердце. Люблю тебя», — обратился к бывшей невесте 60-летний актер.
Напомним, что у Вячеслава и Дианы были яркие отношения. Экс-возлюбленная моложе артиста на 26 лет и именно она заставила его взяться за себя и преобразиться. Чтобы угодить невесте, Гришечкин похудел на 15 килограммов, перешел на правильное питание и начал заниматься спортом.
Кроме того, Вячеслав осыпал блондинку дорогими подарками, самым внушительным стала яхта, а самым неожиданным — оплата операции по увеличению бюста. Но этому роману суждено было закончиться. Поклонники искренне сопереживают Гришечкину и уверяют, что он еще найдет свое счастье.