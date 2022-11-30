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14 минут назад

Настасья Самбурская пошутила про покупку роскошного особняка

Газета.Ruиещё 1

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разыграла фанатов: она заявила, что приобрела роскошный особняк, и провела румтур по дому.

Самбурская пошутила про покупку роскошного особняка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У меня произошло очень важное событие — я купила дом. И я наконец в него переезжаю. Извините, я волнуюсь, потому что это такая серьезная покупка», — заверила Самбурская.

Она провела экскурсия по особняку, пообещала заменить не понравившуюся ей картину и даже показала несколько комнат. Самбурская зашла в якобы свою спальню и сделала акцент на нарядах и платьях, которые украшали манекенов в комнате, позже показала подписчикам гардеробную.

«Жемчужина моего дома – ванная комната, с потрясающими зеркалами в золотых оправах. Это подчеркивает мой индивидуальный вкус. И изюминка – мой санузел. Я всю жизнь мечтала, чтобы у меня на стенах висели театральные маски», — заявила Самбурская.

Спустя некоторое время актриса призналась фанатам, что пошутила: она показала дом своей героини из сериала «Престиж».

Ранее Самбурская назвала грудь и ягодицы самыми сексуальными частями женского тела.

Звёзды,Настасья Самбурская,
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