Самбурская пошутила про покупку роскошного особняка

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разыграла фанатов: она заявила, что приобрела роскошный особняк, и провела румтур по дому.
«У меня произошло очень важное событие — я купила дом. И я наконец в него переезжаю. Извините, я волнуюсь, потому что это такая серьезная покупка», — заверила Самбурская.
Она провела экскурсия по особняку, пообещала заменить не понравившуюся ей картину и даже показала несколько комнат. Самбурская зашла в якобы свою спальню и сделала акцент на нарядах и платьях, которые украшали манекенов в комнате, позже показала подписчикам гардеробную.
«Жемчужина моего дома – ванная комната, с потрясающими зеркалами в золотых оправах. Это подчеркивает мой индивидуальный вкус. И изюминка – мой санузел. Я всю жизнь мечтала, чтобы у меня на стенах висели театральные маски», — заявила Самбурская.
Спустя некоторое время актриса призналась фанатам, что пошутила: она показала дом своей героини из сериала «Престиж».
Ранее Самбурская назвала грудь и ягодицы самыми сексуальными частями женского тела.