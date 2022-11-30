Самбурская пошутила про покупку роскошного особняка

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разыграла фанатов: она заявила, что приобрела роскошный особняк, и провела румтур по дому.

«У меня произошло очень важное событие — я купила дом. И я наконец в него переезжаю. Извините, я волнуюсь, потому что это такая серьезная покупка», — заверила Самбурская.

Она провела экскурсия по особняку, пообещала заменить не понравившуюся ей картину и даже показала несколько комнат. Самбурская зашла в якобы свою спальню и сделала акцент на нарядах и платьях, которые украшали манекенов в комнате, позже показала подписчикам гардеробную.