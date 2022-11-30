15 самых сексуальных женщин футболистов Чемпионата мира — 2022

За каждым успешным футболистом стоит женщина, а не вратарь! По женской части футболисты, как рок-звезды: они находят себе лучших девушек. Разница только в том, что рок- и поп-артисты делают это каждый день, а футболист способен продержаться с одной девушкой месяц, два, а то и всю жизнь.

Фото: Super.ru Super.ru

Саша Эттвуд — подруга Джека Грилиша, сборная Англии

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Джек и Саша — друзья с малых лет, однако красавица Эттвуд вовсе не походит на типовую соседку по лестничной клетке. Она профессиональная модель с контрактами L’Oréal, Boohoo и так далее. Поэтому вполне сможет себя прокормить, если Джек ей надоест.

Каролина Страмаре — подруга Душана Влаховича, сборная Сербии

А Душан Влахович совсем не дурак, его вторая половинка — на зависть планете всей. Каролина Страмаре — «Мисс Италия-2019», жгучая брюнетка из Генуи. Познакомилась и обитает парочка, конечно, в Турине, где Душан работает на полную ставку нападающим в «Ювентусе».

Эйн Мэй — подруга Конора Галлахера, сборная Англии

Мэй — ослепительно благородная красавица из Ирландии, танцовщица и активный блогер. Встречаются голубки уже три года, так что мы особо не переживаем за прочность англо-ирландской дружбы в этой ячейке общества.

Ноэми Хаппарт — супруга Янника Карраско, сборная Бельгии

Очередная «Мисс нации» в нашем списке околофутбольных чудес. Ноэми Хаппарт — «Мисс Бельгия», и они с Янником Карраско женаты вот уже пять лет. Неплохой результат для полузащитника! Дама готовится воспитывать детей и следит за своим лайфстайл-блогом.

Ориана Сабатини — подруга Пауло Дибалы, сборная Аргентины

В Аргентине ее знают как певицу Ориану, которой шум трибун не в диковинку: Сабатини открывала концерты Дуа Липы и Coldplay. Само собой, она еще немножечко модель и актриса. Встречается с Пауло более шести лет и уже заявила, что они намерены расписаться по-серьезному.

Мишель Лакруа — жена Кевина де Брёйне, сборная Бельгии

Не поверите, но перед нами мать троих детей! И ведущая подкастов для девочек. Ослепительная брюнетка Лакруа ослепила Кевина и вышла за него замуж в 2017 году. Полузащитник «Манчестер Сити» души в ней не чает. Самая светловолосая пара!

Джорджина Ирвин — невеста Аарона Рамсдейла, сборная Англии

Англия, конечно, особенно богата на красивые половинки футболистов, но там испокон веков есть светский культ футбольных жен. Джорджина пока не жена, хотя уже обручена с вратарем «Арсенала». По профессии она стюардесса, теперь еще завела себе в качестве хобби локальный бренд спортивной одежды.

Изабель Гулар — невеста Кевина Траппа, сборная Германии

Немецкий вратарь поймал ангела Victoria’s Secret. Изабель — бразильская супермодель из Сан-Паулу, встречаются голубки с 2016 года и все еще пребывают в стадии «обрученных». Видимо деньги на свадьбу копят, профессии у них не самые богатые (ха-ха-ха).

Анн-Катрин Бреммель — жена Марио Гётце, сборная Германии

Раскрасавица Анн-Катрин по молодости пыталась петь. Вроде бы получалось хорошо, да слушать никто не хотел. Так что она прошла курсы профориентации и стала фотомоделью, да еще популярной. Встречаться Анн-Катрин и Марио начали в 2012 году, не спешили, присматривались, и через шесть лет поженились, родили сына. Может, хотя бы он вырастет певцом?

Аннеки Моленар — подруга Маттейса де Лигта, сборная Нидерландов

Еще одна светловолосая пара! Да еще почти ровесники: Маттейсу исполнилось 23 года, Аннеке — 24. Выглядят даже моложе, а встречаются уже четыре года. Моленар, согласно записи в трудовой книжке, модель. В портфолио имеется съемка для журнала Vogue.

Джорджина Родригес — подруга Криштиану Роналду, сборная Португалии

Джорджина и Криштиану шесть лет вместе не только в радости, но и в горе. Богатые тоже плачут: в апреле во время родов врачи не смогли спасти сына-близнеца, выжила только дочь. Что же касается самой Джорджины, то она интересная брюнетка с невысоким для модели ростом, но куда более высокими амбициями. У нее 30 миллионов подписчиков.

Эш Тернер — жена Мэтта Тернера, сборная США

Абсолютно классическая, как говорят на Руси, ковбойка. Более того, Эш начинала как стадионная чирлидерша. Бинго! У пары в 2022 году родился сын, что же касается Эш, то она забросила чирлидерство: подрабатывает тренером по фитнесу и по уши окунулась в благотворительность. Бойка эта ковбойка!

Ю Со Ен — подруга Сон Хын Мина, сборная Южной Кореи

Певица Ю Со Ен когда-то прославилась в составе ансамбля After School, теперь поет дома и немного снимается в дорамах. Ходят слухи, что она уже рассталась с южнокорейским нападающим. Надеемся, что у них все срастется, и этот чемпионат принесет парню удачу.

Эшли Биен — подруга Кэлвина Филлипса, сборная Англии

Колоритная мадам с невероятными формами. Уже дюжину лет Кэлвин встречается с Эшли, а ведь ее профессия бесконечно далека от футбола — она мастер по мейкапу для киносъемок и свадеб. Детей пока не завели, зато очень любят песиков.

Аличе Кампелло — жена Альваро Мората, сборная Испании

Томная блондинка, которая связала свою жизнь с нападающим «Атлетико», блогер-инфлюенсер и фотомодель. Они оба из Мадрида и официально поженились в 2017 году, отгремев свадьбу в Венеции. Этим влюбленным почему-то везет на сыновей: их уже трое. На футбольную команду не хватит, но если у каждого сына еще по три сына...