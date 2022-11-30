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58 минут назад

Звезда «Дома-2» рассказала о желании приобрести жилье в Дубае

Lenta.ru

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, что они вместе с мужем хотят приобрести жилье в Дубае. Об этом она сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда «Дома-2» рассказала о желании приобрести жилье в Дубае
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Наконец-то мы созрели к приобретению недвижимости в Дубае», — поделилась Пинчук.

Звезда реалити-шоу и ее супруг, Арай Чобанян, уже начали просматривать варианты «у одного из лучших застройщиков» популярного курорта. Пинчук показала подписчикам один из них. Объект располагает кухней, совмещенной с гостиной, двумя спальнями, кабинетом, постирочной комнатой и двумя балконами. Кроме того, в нем есть две ванных комнаты и два дополнительных санузла. Интерьер выполнен в белых, серых и коричневых тонах.

«Готов будет через 2,5 года. Будет строиться в очень хорошем месте. Дорого... Но я хочу. Поставила себе цель...» — подписала публикации экс-участница «Дома-2». Она отметила, что в Дубае действуют хорошие условия рассрочки на недвижимость и добавила, что цель, связанная с покупкой элитного жилья, вызывает у нее желание больше работать и развиваться.

В апреле приступившая к ремонту в новой квартире в Москве Пинчук пожаловалась на стоимость напольных покрытий. Инженерная доска, которую звезда планировала постелить по всему периметру жилища, обошлась ей дорого — на опубликованном в соцсетях снимке написано, что блогерша потратила около миллиона рублей.

Звёзды,Ирина Пинчук,
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