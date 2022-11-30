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2 часа назад

Бузова высмеяла бывшего мужа в шоу Галич

Газета.Ruиещё 2

Артистка Ольга Бузова стала гостьей YouTube-шоу Иды Галич 1-11, где отвечала на вопросы из школьной программы вместе с учениками.

Бузова высмеяла бывшего мужа в шоу Галич
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для одного из вопросов в студию внесли коробку размером с человека. Галич пошутила, что в ней находится «муж на час» или даже экс-супруг Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов. Певица посмеялась, отметив, что это вполне возможно. По словам артистки, спортсмен «с удовольствием» бы пришел на программу «чисто попиариться».

После того, как время на испытание вышло, Галич пошутила, что «нужно отвести Тарасова домой». «Так хотя бы он не загуляет», — ответила Бузова.

Ранее Бузова уверила, что зрители «будут в восторге» от певца Филиппа Киркорова в образе Ипполита в пародии на фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

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