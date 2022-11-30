"Было страшно": Ратаковски рассказала о резкой потере веса

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски рассказала, что недавно резко похудела до 45 килограммов. Подробностями она поделилась в своем подкасте High Low.
В эфире нового выпуска подкаста Ратаковски рассказала, что недавно похудела до 45 килограммов:
"Я думаю, что в моем теле все еще живет душевная травма. Когда мне действительно плохо, я теряю очень много веса. Недавно я похудела до 100 фунтов (45 килограммов), и это было очень-очень страшно".
Она также отметила, что после перенесенного стресса вновь набрала вес:
"Я вернула свои формы, и я снова счастлива".