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1 час назад

Модель Эмили Ратаковски рассказала о резкой потере веса

Мария Иглина

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски рассказала, что недавно резко похудела до 45 килограммов. Подробностями она поделилась в своем подкасте High Low.

"Было страшно": Ратаковски рассказала о резкой потере веса
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

В эфире нового выпуска подкаста Ратаковски рассказала, что недавно похудела до 45 килограммов:

"Я думаю, что в моем теле все еще живет душевная травма. Когда мне действительно плохо, я теряю очень много веса. Недавно я похудела до 100 фунтов (45 килограммов), и это было очень-очень страшно".

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Она также отметила, что после перенесенного стресса вновь набрала вес:

"Я вернула свои формы, и я снова счастлива".

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Звёзды,Хайди Клум,
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