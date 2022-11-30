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51 минуту назад

Ксения Бородина раскрыла, кто был любовью ее детства

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале назвала фильм «Девчата» любимой лентой своего детства. Она добавила, что в то время была влюблена в главного героя Илью, которого сыграл Николай Рыбников.

Бородина раскрыла, кто был любовью ее детства
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня смотрела мой любимый фильм из детства «девчата». Обожаю этот фильм, он просто нереальный. Главный герой Рыбников моя любовь детства», — написала Бородина.

Она также предположила, что протагонист в этом фильме выступает в роли абьюзера. По мнению Бородиной, герой Рыбникова манипулировал героинями из своего окружения.

Ранее Бородина призвала отнять у Бритни Спирс телефон из-за обнаженных фото.

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