Бородина раскрыла, кто был любовью ее детства

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале назвала фильм «Девчата» любимой лентой своего детства. Она добавила, что в то время была влюблена в главного героя Илью, которого сыграл Николай Рыбников.
«Сегодня смотрела мой любимый фильм из детства «девчата». Обожаю этот фильм, он просто нереальный. Главный герой Рыбников моя любовь детства», — написала Бородина.
Она также предположила, что протагонист в этом фильме выступает в роли абьюзера. По мнению Бородиной, герой Рыбникова манипулировал героинями из своего окружения.
Ранее Бородина призвала отнять у Бритни Спирс телефон из-за обнаженных фото.