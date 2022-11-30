"Леша не выпившим не бывает": Казанова высказалась о Кабанове

"Слово "выпивший" тут является ключевым. Леша не выпившим не бывает. Мне кажется, это определенная травма молодого человека. Потому что я его отвергла. Но это не делает чести мужчине, который так выражается. Я могла бы много нелицеприятных вещей о нем рассказать, но не буду. Просто понимаю, чем он руководствуется. Это обида, определенная боль. Так делают только мелочные обиженные мальчики. Если бы это был мужчина, он никогда бы себе такое не позволил. Выйдя из любых отношений, отзываться таким образом никогда не делает чести".