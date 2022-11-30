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1 час назад

"Леша не выпившим не бывает": Казанова высказалась о Кабанове

Мария Иглина

Артисты Сати Казанова и Алексей Кабанов вступили в отношения во время участия в проекте "Фабрика звезд", однако вскоре пара рассталась и долгое время обходила эту тему стороной. И летом 2022 года певица призналась, что у них действительно была интрижка, и назвала Кабанова хорошим парнем.

"Леша не выпившим не бывает": Казанова высказалась о Кабанове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Через некоторое время Алексей записал ролик, в котором обвинил Казанову в измене, а затем прошелся по ее репутации.

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Лаура Джугелия, ведущая FAMETIME TV, заметила, что при записи видео Кабанов не выглядел трезвым. На что Сати Казанова ответила:

"Слово "выпивший" тут является ключевым. Леша не выпившим не бывает. Мне кажется, это определенная травма молодого человека. Потому что я его отвергла. Но это не делает чести мужчине, который так выражается. Я могла бы много нелицеприятных вещей о нем рассказать, но не буду. Просто понимаю, чем он руководствуется. Это обида, определенная боль. Так делают только мелочные обиженные мальчики. Если бы это был мужчина, он никогда бы себе такое не позволил. Выйдя из любых отношений, отзываться таким образом никогда не делает чести".

С 2017 года певица счастлива в браке со Стефано Тиоццо, пара мечтает о наследниках. А Кабанов около десяти лет назад вступил в союз с Розалией Коноян, супруги воспитывают дочь Алису.

Ранее психолог назвал плюсы секса до брака.

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